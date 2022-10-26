Tıbbi atıklara anlık takip

Düzce Üniversitesi Hastanesinde oluşan atıkların elektronik ortamda takip edilmesi, kontrolünün sağlanması ve raporlanması amacıyla karekod ile tıbbi atık takip sistemi hayata geçirildi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması ve etkin toplama sistemi sağlamak amacıyla karekod ile tıbbi atık takip sistemi oluşturuldu. Çevre ve sağlık alanlarında bölgesel kalkınma üniversitesi olan Düzce Üniversitesi’nde hayata geçirilen sistem ile tıbbi atıkların anlık takibi yapılarak, maliyet ve çevresel risklerin azaltılmasını sağlandı. Sistemin aktif olarak kullanılmasıyla birlikte atık miktarında ciddi oranda azalma yakalanırken, birim bazında teşvik edici uygulamalar ile oranın daha da düşürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin Sıfır Atık Belgesi’ne sahip hastanelerden biri olduğuna dikkat çeken Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi dahilinde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Sistem hakkında bilgi veren Hastane Atık Yönetim Birim Sorumlusu Çevre Sağlık Teknisyeni Yeşim Dağdeviren de, “Hastanede etkin bir sistem oluşturmak için belirlenen atık toplama alanlarına karekodlar yerleştirdik. Atık toplamaya gelen tıbbi atık taşıma personeli, belirlenen noktada karekodu okutarak birim ve kilogram bilgisinin elektronik ortama kaydetmeye başladı. Bilgi İşlem birimimiz tarafından oluşturulan otomasyon sistemi sayesinde birimlerden toplanan atıklar yönetici ekranına düşüyor. Sistem ile hastanede oluşan atıkların birim ve kilogramına ilişkin verilerinin takibi, atık toplama görevini yürüten personelin performansının ölçülmesi, toplanan verilerin aylık raporlanmasını sağlıyoruz. Aylık verilere göre atık miktarı fazla olan birimlere yönelik sorunu yerinde tespit ederek iyileştirici faaliyetler ve birim bazında eğitimler verdik. Atıkların kaynağında doğru ayrıştırılmasına yönelik çalışmalarımız ve atıkların toplama alanında tartılarak anında sisteme entegre edilmesi ile birlikte eylül ayı atık miktarında yüzde 50 oranında azalma yakaladık” şeklinde açıklamalarda bulundu.