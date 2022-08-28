TFF 2. Lig: Düzcespor: 3 - Ankaraspor: 1
TFF 2. Lig’de sezonun ilk maçında Düzcespor, evinde Ankaraspor’u 3-1 mağlup etti.
TFF 2. Lig’de sezonun ilk maçında Düzcespor, evinde Ankaraspor’u 3-1 mağlup etti.
Stat: Düzce 18 Temmuz Şehir
Hakemler: M. Ali Özer xx, Anıl Küçükkaraca xx, Mehmet Özer xx
Düzcespor: Ersin Aydın xx, Doğan Otman xx (Osman Boz dk. 86 ?), Kerem Kaya xxx, Erçin Ilgaz xx, Talip Pazarlı xx, Emre Keleşoğlu xxx (Berkehan Biçer dk. 86 ?), Rıdvan Özdemir xx (Hasan Küççük dk. 71 x), Mehmet Özdıraz xxx, Çınar Tarhan xx (Samet Eker dk. 62 xx) Altar Hidayetoğlu xxx, Yasin Ozan xxx (Timur Kosavalı dk. 71 x)
Ankaraspor: Burak Çapkınoğlu x, Muharrem Doğan xx (Ramazan Demir dk. 82 ?), Gökhan Kurumuş xx, Fatih Kızılkaya xx, Batuhan Tur xx (Mehmet Tarlabölen dk. 82 ?), Recep Yemişçi xx, Sedat Cengiz xx, Doğukan Efe xx, Erdal Öztürk xx (Yusuf Koşal dk. 69 ?), Doğukan İnci x (İlhami Nas dk. 56 x), Bahattin Köse xx
Goller: Yasin Ozan (dk. 4), Kerem Kaya (dk. 47), Mehmet Özdıran (dk. 61 pen.) (Düzcespor), Recep Yemişçi (dk. 11) (Ankaraspor)
Sarı Kartlar: Erçin Ilgaz, Kerem Kaya (Düzcespor) Doğukan Efe (Ankaraspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|4
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Sivasspor
|3
|2
|16. Ümraniye
|4
|1
|17. Ankaragücü
|3
|1
|18. Hatayspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|3
|5
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Boluspor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|1
|3
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|3
|3
|11. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|12. Adanaspor
|2
|2
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Altınordu
|3
|2
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0