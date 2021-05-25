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Tenis kortu inşattı hızla devam ediyor
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Bahçeşehir Bölgesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Tenis Kortu inşaattı hızla devam ediyor.
DÜZCE 25.05.2021, 13:49
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Bahçeşehir Bölgesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Tenis Kortu inşaattı hızla devam ediyor.Düzce’de spor yatırımları sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Bahçeşehir bölgesinde yapımı devam eden tenis kortu inşaatını inceledi. Yazıcı “Bahçeşehir Spor Kompleksimizde Kapalı Tenis Kortu inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah kısa sürede tamamlayıp sporcularımızın hizmetine sunacağız” ifadelerinde bulundu.