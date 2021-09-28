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Temsilciler toplantısına Genel Başkan Ali Yalçın katıldı

DÜZCE (İHA) – Eğitim Bir Sen Düzce Şubesi iş yeri temsilciler toplantısı, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

DÜZCE 28.09.2021, 09:45
Temsilciler toplantısına Genel Başkan Ali Yalçın katıldı

DÜZCE (İHA) – Eğitim Bir Sen Düzce Şubesi iş yeri temsilciler toplantısı, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Memur Sen’e bağlı olarak çalışmalarını sürdüren, eğitimcilerin sorun ve sıkıntılarını çözüme ulaştırmak için çalışan Eğitim Bir Sen, iş yeri temsilciler toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı. Toplu sözleşme kazanımları ile ilgili bilgiler veren Ali Yalçın, eğitim çalışanlarının güncel talep ve beklentilerini dinleyip sorunlarını cevapladı.

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