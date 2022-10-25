Temizlik personelleri eğitimden geçti

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkezi okullarda görev alan temizlik personellerine yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerine devam eden iş yeri sağlığı ve güvenliği birimi çalışmalarını sürdürüyor. Toplum Yararına Program (TYP) ile merkezi okullarda çalışan temizlik personellerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Bu çerçevede temizlik personellerine çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi. Güvenli ve sağlılığı çalışmaların nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler verilen eğitime TYP üzerinden çalışan temizlik personelleri yoğun katılım gösterdi.