Temizlik için yürüdüler

Düzce Belediyesi tarafından il genelinde ’Köşe Bucak Temizlik’ kampanyası düzenlendi. Kampanyanın başlangıcı ise belediye birimlerinin katıldığı yürüyüş ile başladı.

Düzce Belediyesi tarafından il merkezinin daha temiz olması ve şehrin temizliğinin önemine vurgu yapmak için ’Köşe Bucak Temizlik’ kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, protokol üyeleri, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Ayrıca temizlik işlerine bağlı temizlik araçları da yürüyüşe katılırken, dar sokakları ve kaldırımları temizlemek için kullanılan küçük temizlik araçları büyük ilgi çekti.

Belediye önünde başlayan yürüyüşe katılanlar belediye bandosu eşliğinde millet bahçesine kadar yürüdü. Burada fidan dağıtımına katılan Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve beraberindekiler, ayrıca millet bahçesini de gezerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Lise öğrencileri pankartları ile temizliğe davet etti

Düzce Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri de kampanyaya hazırladıkları pankartlarla destek verdi. Hazırladıkları pankartları taşıyan öğrenciler, vatandaşları da uyararak daha temiz Düzce isteğini dile getirdiler.

Köşe Bucak Temizlik kampanyası yıl boyunca devam edecek ve kent merkezinin her noktasında kampanya çerçevesinde çeşitli organizasyonlar düzenlenecek.