Temiz Tuna, temiz Karadeniz Projesine 197 bin EURO destek geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 197.470 EURO bütçeli "Temiz Tuna Temiz Karadeniz’’ projesi kabul edildi.

2020 Yılı Erasmus+ Programı Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar faaliyeti (KA229) projeleri başvuru sonuçları açıklandı. Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yazmış olduğu; Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Romanya ve Türkiye-Rize ortaklı "Temiz Tuna Temiz Karadeniz’’ adlı çevre temalı proje Türk Ulusal Ajansı tarafından onaylanarak toplamda 197 bin 470 EURO hibe desteği almaya hak kazandı.

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eTwinning portalında yürüttüğü, Karadeniz’deki kirlilik sorununun ele alındığı proje sırasında yapılan çeşitli etkinlik ve literatür taraması sonucunda bu kirliliğin %30 oranında Tuna Nehri’nden kaynaklandığı tespit edildi. Buradan yola çıkarak yazılan Erasmus+ KA229 projesindeki amaç; “Tuna Nehri’nin ve devamında Karadeniz’in maruz kaldığı kirliliğe karşı çalışmalar yaparak, katılımcı ülkelerin bu konudaki çözüm yollarını inceleyerek, yaşadığımız çevreye katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Dünya bırakmaktır. Öğrencilerimizin, projenin önceliklerinden biri olan nehir ve denizdeki su kirliliğini oluşturan nedenler ile bu konudaki iyi uygulamaları öğrenmeleri, yaygınlaştırmaları ve bu şekilde çevreye karşı duyarlılıklarının gelişmesi hedeflenmektedir. Ayrıca tüm katılımcıların çevre konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri ve doğal mirasa sahip çıkmaları proje boyunca istenilen hedeflerin başında gelmektedir. Kamuoyunun Karadeniz ve Tuna Nehri’nde yaşanan kirliliğe karşı bilinçlendirilmesi de önemli unsurlardan biridir. Projede beş farklı Avrupa ülkesinden ortaklar mevcuttur. Bu ülkeler Romanya, Macaristan, Sırbistan, Avusturya ve Türkiye’dir. Türkiye’den iki okul bulunmaktadır (Düzce-Rize). 24 ay sürmesi hedeflenen proje boyunca 6 Öğrenme-Öğretme-Eğitim etkinliği düzenlenecektir. Bu etkinliklere her okul 2 öğretmen ve 5 öğrenci şeklinde katılım sağlayacaktır. Öğrenci yaş aralığımız 14-19 şeklindedir” denildi.