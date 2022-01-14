Temiz şehir Düzce gelecek nesillere anlatılıyor

Düzce Belediyesi, ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganıyla başlattığı saha çalışmalarının gelecek nesillere aktarılması için okul eğitimlerine ağırlık veriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda 110 minik öğrenci ile buluşarak, israfla mücadele ve atık yönetimi konusunda eğitim gerçekleştirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün hassasiyetle üzerinde durduğu, sağlıklı ve temiz bir Düzce için ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganı ile başlattığı farkındalık kampanyası sürüyor. Bu kapsamda hareket eden Temizlik İşleri Müdürlüğü, atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir kent bırakılması adına saha çalışmalarının yanında bilinçlendirme eğitimleri de düzenliyor.

Müdürlüğe bağlı ekipler tarafından, özel anaokuluna yönelik gerçekleştirilen ve 110 öğrencinin katılım sağladığı eğitimlerde, israfın önlenmesi başta olmak üzere, atık yönetimi kapsamında doğal kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun minimize edilmesine dair ‘Sıfır Atık’ eğitimi verildi.

Slaytlar eşliğinde kendilerine aktarılan bilgileri can kulağı ile dinleyen öğrenciler, Düzce Belediyesinin çevreci maskotu Fındıkcanın da katıldığı eğitimlerde keyifli zaman geçirdiler.