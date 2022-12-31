Temiz bir dünya bırakmanın önemi vurgulandı

Çevre temizliği ve yeşil doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Düzce Üniversitesi tarafından başlatılan “Temiz Üniversite-Temiz Düzce” etkinliği gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Bu anlamlı sosyal sorumluluk etkinliğine; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Genel Sekreter Nihat Yıldız, daire başkanları, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

“Sağlıklı Toplum Temiz Çevreyle Başlar” ilkesinden hareketle hayata geçirilen ve temiz gelecek için bir araya gelen Düzce Üniversitesi mensupları, Rektörlük binası çevresi, yollar ve yeşil alanlarda temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Sürdürülebilir bir yaşam için doğaya saygılı bireyler yetiştirmeyi de önemli bir misyon olarak gören Düzce Üniversitesi, “Temiz Üniversite-Temiz Düzce” etkinliğiyle gelecek nesillere daha yaşanabilir temiz bir dünya bırakmanın önemine vurgu yaptı.