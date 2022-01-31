Temel işaret dili eğitimi

Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu’nun sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediği Temel İşaret Dili Eğitimi’nde katılımcılara işaret dili öğretildi.

Çevrim içi olarak düzenlenen eğitimde, İşaret Dili Eğitmeni Yakup Siyahkoç 100’e yakın katılımcıya keyifli ve bir o kadar da öğretici eğitim gerçekleştirdi.

İşaret dilinin tanımı ile başlanan eğitimde Siyahkoç, işaret dili alfabesi, sık kullanılan kelimeler, gündelik kullanılan kelime kalıpları ve cümlelerin işaret dilinde gösterimi hakkında katılımcılara yönelik uygulamalı eğitim verdi.

Eğitim sonunda yapmış olduğu farkındalık konuşmasından sonra Yakup Siyahkoç tarafından katılımcılara sürpriz hediye vermek adına mini quiz yapıldı. Eğitim içeriğindeki sorulardan oluşan quiz sonunda hediye kazanan katılımcı belli oldu. Etkinlik, dünya genelinde sevgi sözcüğü olarak kullanılan ”Seni Seviyorum” işaret dilinin tüm katılımcılar tarafından paylaşılması ile sona erdi.