Teknofest tecrübe toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Her yıl düzenlenen Teknoloji Festivali’ne bu yıl Düzce’den de okulların katılımı ile ilgili olarak tecrübe paylaşım toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, ildeki okulların Teknofeste Proje hazırlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce bir çok okulun katılıp başarı elde ettiği festival ile ilgili olarak online tecrübe paylaşım toplantısı yapıldı. Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknofest sorumluları tarafından Teknofest online tecrübe paylaşımı sunumu yapıldı. Öğretmenlere Teknofestte hangi konular ile ilgili neler yapılmalı, yarışmalarda ne kadar para ödülü olduğu ile ilgili konular aktarıldı.