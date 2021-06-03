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Teknofest proje eğitimi tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Elektronik Kodlama, Modelleme, Raporlama ve Proje Geliştirme eğitmen eğitimi gerçekleştirilirken, Teknofest proje eğitimi de tamamlandı.

DÜZCE 03.06.2021, 16:36
Teknofest proje eğitimi tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Elektronik Kodlama, Modelleme, Raporlama ve Proje Geliştirme eğitmen eğitimi gerçekleştirilirken, Teknofest proje eğitimi de tamamlandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaklığında 36 saatlik Elektronik Kodlama, Modelleme, Raporlama ve Proje Geliştirme Eğitmen Eğitimi gerçekleştirildi. Proje eğitimini tamamlayan Gençlik Merkezi personelleri ile gönüllü gençlere sertifikalarını Düzce Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Aytekin Keleş ile Steam Merkezi Koordinatörü Devrim Ertuğrul takdim etti.
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