TEKNOFEST girişim programında ön kuluçka desteği almaya hak kazandılar

Düzce Üniversitesi doktora öğrencisi ve Bilgisayar Mühendisi Köksal Gündoğdu ve Düzce Üniversitesi mezunu Yüksek Bilgisayar Mühendisi Şeyda Yaman TEKNOFEST Girişim Programı tarafından ön kuluçka desteği almaya hak kazandı.

TEKNOFEST yarışmasının yapıldığı 2018 yılından bugüne kadar, yarışmalarda finalist olan ve çalışmalarını girişime dönüştüren 444 takım arasından en iyi 25 takıma, TEKNOFEST Girişim Programı ön kuluçka desteği sağlanıyor.

Sergiledikleri performansla en iyi 25 takım arasına giren başarılı girişimciler, 100 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Ödül töreni öncesi kısa bir konuşma yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, genç girişimcileri tebrik ederek, üretmek için çalışanlara desteklerinin devam edeceğinin altını çizdi.

Ödüllerini Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden alan başarılı genç girişimciler, geliştirdikleri diğer bir projeyle de 2022 TEKNOFEST yarışmasında final değerlendirmelerinde ödül için yarışıyor.

Düzce Üniversitesi mensubu girişimcilerinin geliştirdiği TBA Akademi; ülkemizdeki K12 düzeyine kadar olan özel ve devlet okullarına kurulan teknoloji tabanlı atölyelere verilecek eğitim müfredatının ve ders içeriklerinin bulunduğu bir çevrim içi eğitim platform sunuyor. Ayrıca bu eğitimlere ait fiziksel materyaller geliştiriyor.