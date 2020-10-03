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Teknofest birincilerine Vali Atay’dan ödül

GAZİANTEP’TE DÜZENLENEN TEKNOFEST DE KATILDIKLARI KATEGORİDE BİRİNCİ OLAN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİ DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY TEBRİK EDEREK ÖDÜLLENDİRDİ.

DÜZCE 03.10.2020, 09:57
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Teknofest birincilerine Vali Atay’dan ödül

DÜZCE (İHA) – Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST de katıldıkları kategoride birinci olan Düzce Üniversitesi öğrencilerini Düzce Valisi Cevdet Atay tebrik ederek ödüllendirdi.

Bu yıl Gaziantep’te düzenlenen ve Düzce Üniversitesi Çevre takımı olarak girdikleri çevre ve enerji teknolojileri alanında birinci olan Düzce Üniversitesi öğrencileri Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Takımın üyeleri Hakkı Erdoğan, Kübra Gökmen ve Pınar Sevim Elibol’a başarılarından dolayı tebrik eden Vali Atay, gençleri ödüllendirmeyi de ihmal etmedi.

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