Tek tip tabela uygulamaları başladı

Düzce’de Millet Bahçesi ile Cedidiye Meydanını bütünleştirecek olan ‘Kent Estetiği Projesi’nin son rötuşları yapılırken tek tip tabela uygulaması da kurumlar tarafından yapılmaya başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün önemsediği, şehrin vizyon projelerinden olan ‘Kent Estetiği Projesi’nin üst yapı çalışmalarında sona gelindi. Projenin ilk etabı olan kaldırımların yapılması, oturma grupları ve aydınlatmaların yerleştirilmesinin ardından ağaçlar da caddenin güzelliğine estetik kattı. Düzce Belediyesi ekipleri, cadde üzerinde üst yapı elemanlarındaki eksiklikleri de hızla tamamlıyor. Projenin ikinci etabı olan dış cephe giydirme ve tek tip tabela uygulaması için de kurumlar harekete geçmeye başladı. Düzce Valiliği öncülüğünde başlayan dış cephe giydirme ve tek tip tabela uygulamasına bankalarda katıldı.

Kahverengi üzerine altın sarısı tabela

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehrin kalbinde bütünlük sağlanması ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla başlattığı Kent Estetiği Projesinde tabela modeli de belirlendi. Kahverengi zemin üzerine altın sarısı yazı karakteri kullanılan tabelalar, vatandaşlardan da tam not aldı. Cadde üzerindeki yapılarda cephe giydirme ve tabela uygulamalarının hız kazanması bekleniyor.