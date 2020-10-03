Tehlike oluşturan ağaçlar kaldırılıyor
DÜZCE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ, AĞAÇLARIN DİNLENME DEVRESİ OLAN KIŞ AYLARINI DAHA GÜÇLÜ GEÇİRMELERİNİ AMAÇLAYAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA İL GENELİNDE AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMALARINI BAŞLARKEN ŞEHİR MEZARLIĞINDA YIKILMA TEHLİKESİ ARZ EDEN AĞAÇLARI DA KALDIRMAYA BAŞLADI.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, il genelinde ağaç budama çalışmalarını başlarken şehir mezarlığında yıkılma tehlikesi arz eden ağaçları da kaldırmaya başladı.
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yürütülen budama çalışmaları başladı. Bölge bölge budama programı yapılırken şehir mezarlığında çürümüş, kuruyan ya da yıkılma tehlikesi olan ağaçlar da kaldırıldı. Kış aylarının gelmesi ile birlikte titiz bir çalışma programı uygulamaya başladıklarını kaydeden Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaçların sağlıklı gelişmesi ve hava koşullarından daha az etkilenmesi için çalışmalarını kış boyunca sürdürecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelinde yol kenarları, mezarlıklar ve parklarda yaptıkları çalışmalar ile kentin estetiği ve yeşil dokusunun korunarak gelişmesi için çalışmalarına ara vermeden devam edecek.
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