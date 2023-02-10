TED’li veliler depremzedeler için tek yürek oldu

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından TED Düzce, Bolu ve Karadeniz Ereğli Koleji velileri ve öğrencileri depremzedeler için topladıkları gıda, battaniye, bot, mont, giysi gibi malzemeleri gönderdi.

Kahramanmaraş’ta merkezli olan ve e bir çok ili etkileyen depremlerin ardından tüm yurtta yarım için kampanyalar düzenlenmeye devam ediyor. TED Düzce, Bolu ve Karadeniz Ereğli Okul Aile Birlikleri de depremzedeler için ilk saatlerde bir araya geldiler. Okulların velileri, öğretmenleri ve öğrencileri yaptıkları nakdi yardımın yanı sıra depremzedelerin ihtiyaçları içinde kolları sıvadılar. Depremzedelerin temel ihtiyaçları olan gıda, battaniye, bot, mont, giysi gibi malzemeler tıra yüklenerek Kahramanmaraş’a doğru hareket etti.

TED Düzce Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Yarar, “3 büyük deprem yaşamış Düzce olarak depremzedelerin ne yaşadığını en iyi biz biliyoruz. Acil olarak gıda battaniye, bot, mont, giysi gibi malzemeleri okullarımızda toplayıp gönderdik. Tüm ülkemize geçmiş olsun” dedi.