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TED Koleji öğrencisi Oşak Türkiye Şampiyonu oldu
DÜZCE(İHA) – TED Düzce Koleji öğrencisi Ela Ecrin Oşak, Muaythai’de Türkiye şampiyonu oldu.
DÜZCE 01.09.2022, 15:42
DÜZCE(İHA) – TED Düzce Koleji öğrencisi Ela Ecrin Oşak, Muaythai’de Türkiye şampiyonu oldu.
Kütahya’da Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. yılı Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası yapıldı. Kızlar kategorisinde 800 sporcu arasından TED Düzce Koleji öğrencisi Ela Ecrin Oşak Türkiye Şampiyonu oldu.
TED Bolu-Düzce okulları Kurucusu Önder Tonyalı, başarısından dolayı Ela Ecrin Oşak’ı, ailesini ve hocalarını tebrik etti.
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|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
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|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
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|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
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|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
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|3
|6
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|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|5
|8
|6. Leeds United
|5
|8
|7. Fulham
|5
|8
|8. Southampton
|5
|7
|9. Chelsea
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. M. United
|4
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
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