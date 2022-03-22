TED Koleji öğrencisi Amerika Film Festivalinde yarışacak

TED Düzce Koleji öğrencisi Nehir Çoşkun, Amerika’da gerçekleştirilecek San Francisco Ocean Film Festivali’nde yarışacak. Coşkun, film festivalinde “Take Action” isimli kısa filmi ile TED Kolejini temsil edecek.

"Take Action” isimli filmi ile finale kalan TED Düzce Koleji 9. sınıf öğrencisi Nehir Coşkun birincilik için yarışacak. TED Düzce Koleji yönetimi 10 Nisan 2022 tarihinde Amerika’da gerçekleştirilecek olan Festivalde Nehir Coşkun’un Düzce adına yarışacağını bildirdi.

TED Koleji tarafından yapılan açıklamada 9 finalist arasına girme başarısı gösteren Coşkun’u tebrik edilerek “Bu yıl 19.’su düzenlenen, uluslararası alanda lise öğrencilerinin yanı sıra profesyonellerin de yarıştığı San Francisco Ocean Film Festival yarışmasına ‘Take Action’ isimli kısa filmi ile 9 finalist arasına giren 9. sınıf öğrencimiz Nehir Coşkun 10 Nisan 2022’de Amerika’da gerçekleştirilecek olan festivalde okulumuzu temsil edecektir. Bu başarıya ulaşmalarında rehberlik eden biyoloji ve İngilizce öğretmenlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.