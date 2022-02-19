TED Düzce Koleji öğrencisi dünya birincisi oldu

DÜZCE(İHA) – TED Düzce Koleji öğrencisi Ahmet Alper Erkoçoğlu, 38 ülkeden 11 bin öğrencinin katıldığı matematik yarışmasında tüm rakiplerini geride bırakarak dünya birincisi oldu.

TED Düzce Koleji öğrencisinden uluslararası başarı. TED Düzce Koleji Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ahmet Alper Erkoçoğlu, 38 ülkeden 11 bin öğrencinin katıldığı uluslararası matematik yarışmasında tüm soruları doğru cevaplayarak Dünya Birinciliği kazandı.

Yine sınava giren öğrenciler arasından ise 12 öğrenci ilk bin kişi arasında yer aldı.

TED Düzce Koleji yönetimi yaptığı açıklamada “Öğrencilerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyor, gurur duyuyoruz, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.