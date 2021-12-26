Tecrübeli isimler gençlerle buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Genç Kariyer Akademisi’nde, alanında uzman kişiler tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi.

Gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Genç Kariyer Akademisi de kurdu. İşlerinde tecrübeli isimleri gençlerle buluşturmayı amaçlayan akademinin ilk gün oturumu, Düzce Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Akademi, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesinden Doç. Dr. İstemi Çömlekçi’nin ’İslami Finans’ sunumuyla başladı. Daha sonra oturumlar, bir tekstil firmasının AR-GE danışmanı Metehan Öztoprak’ın proje yazma eğitimi sunumuyla devam etti. Akademiye yoğun ilgi gösterilirken, ilerleyen günlerde programlar devam edecek.