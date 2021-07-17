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Tayyarenin 6’ncı sayısı yayınlandı

Kısa ve anlık ifadelerle duyguların anlatılmasına olanak sağlayan emojileri konu aldığı Tayyare Limanının 6’ncı sayısı yayınlandı.

DÜZCE 17.07.2021, 19:24
Tayyarenin 6’ncı sayısı yayınlandı
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Kısa ve anlık ifadelerle duyguların anlatılmasına olanak sağlayan emojileri konu aldığı Tayyare Limanının 6’ncı sayısı yayınlandı.

Dergide; Dünya Emoji Günü teması kapsamında emojilerin günlük hayattaki yeri sosyal medya üzerinden değerlendiriliyor. Yenilikçi Direktör Özkan Gözütok dijital çağın yeni dili olarak ifade edilen emojileri ‘Emojiler Olmasaydı Duygularımızı Nasıl İfade Ederdik?’ başlıklı yazısında açıklıyor. Serbay Interactive bünyesinde yayınlanan derginin, ‘Yeni İnsanlar Yeni Umutlar’ bölümünde ekip arkadaşlarının düşünceleri, röportaj bölümünde ise Medya Park kurucusu İrfan Sepetçi’nin ‘Para için çalış, aşk için tasarla’ mottosuyla birleştirdiği mesleki kariyeri ve deneyimleri yer alıyor. Dijital ve ücretsiz olarak indirilebilen Tayyare Limanı dergisi yeni sayısı ve birçok içeriğiyle tayyarelimani.com’da okuyucularını bekliyor.
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