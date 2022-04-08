Tayyare Limanı Dergisi markalaşma sayısı çıktı

Tayyare Limanı Dergisi, markalaşma konusuyla okuyucularıyla buluştu. Derginin çıkan 11. sayısında markalaşma ve markalaşma sürecine dair konular ele alınıyor.

İki ayda bir yayınlanan derginin mart ve nisan ayı sayısında ’markalaşma’ başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Tayyare Limanı, yeni sayısında markalaşmaya dair konulara yer veriliyor. Her sektörde yıllarca çalışmış ve yüzlerce markanın oluşumunda rol almış marka danışmanı İbrahim Köksal ile yapılan röportajda markalaşma süreci hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Serbay Interactive Ajans Başkan Yardımcısı Özkan Gözütok’un marka olmak için önemli olan kilometre taşlarını belirttiği yazısıyla da 11. sayıda markalaşma adına merak edilen kafalardaki soru işaretleri aydınlatılıyor. Gözütok çıkan yeni sayı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dergiyi hazırlayan ekibin ortak derdi olan markalaşma, Tayyare Limanı’nın için en öğretici sayılarından biri oldu. Dijital ve ücretsiz olarak yayınlanan Tayyare Limanı Dergisi, yeni sayısı ve birçok içeriğiyle tayyarelimani.com’da okuyucularını bekliyor" dedi.