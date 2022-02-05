Tatilde öğrenciler kütüphaneyi tercih ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sömestr tatilinde öğrenciler Kütüphaneyi tercih etmeye devam ediyor. Kütüphanede masal saati etkinlikleri yoğun katılım ile gerçekleştiriliyor.

Düzce İl Halk Kütüphanesi öğrencilere yönelik faaliyetlerini her gün düzenli olarak gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sömestr tatilinde olan öğrenciler İl Halk Kütüphanesini tercih ederek hem kitap okuyor hem de masal saati etkinliklerine katılıyor. Kütüphanede buluşan öğrenciler Sabırsız Sinek Feza masalı ve sesini arayan papağan Oscar masalını dinleyen öğrenciler kütüphane etkinliklerini yoğun katılım sağlıyor.