Tasarruf bilinci anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Konuralp Kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, Tasarruf Haftası sebebi ile ilkokul öğrencileri ile buluştu.

Dünya Tasarruf Haftası sebebi ile Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Konuralp Kız Öğrenci yurdunda kalan gençler, Çerkez Taşköprü köyü ilkokulunu ziyaret etti. Öğrenciler ile birlikte geleceğin gençlerine hediyeler veren üniversite öğrencileri oyunlarla tasarruf bilinci oluşturmak için etkinlikler gerçekleştirdi.