Taş şikayeti olan hastalar daha az ağrılı tedavi olabilecek

Düzce Üniversitesi Hastanesi, hasta takip ve tedavisini geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla eskiyen tıbbi cihazları, modern teknolojiye uygun hale getiriyor. Bu kapsamda Üroloji Kliniği’nde böbrek taşlarının ameliyatsız tedavisinde kullanılan taş kırma cihazı yenilendi.

Taş şikayeti olan hastalar Üroloji Polikliniği’nde uzman hekimler tarafından değerlendirildikten sonra uygun görüldüğü taktirde yenilenen ESWL cihazı ile tedavi edilmeye devam ediliyor. Hastane cihaz donanımına kazandırılan yeni teknoloji elektromanyetik prensip ile çalışan ESWL (Taş kırma) cihazı, daha düşük seviyede şok dalgası üreterek taşları rahatlıkla kırarken, hastanın daha az ağrı hissetmesini sağlıyor.

Daha az sesli ve taş dışında dokuya daha az zarar vererek çalışan yeni ESWL cihazı, hasta cildinde morarma, kanlanma etkisini minimum düzeye düşürerek tedavi ediyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, cihazın hastane donanımına kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.