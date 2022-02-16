Tartıştığı kadını silahla yaralayıp kaçtı

Düzce’de tartıştığı kadını silahla kolundan yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ağa Mahallesi 1971. Sokak’ta G.Y. isimli kadın ile T.A. isimli şahıs arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine T.A. yanındaki tabancası ile G.Y.’ya ateş etti. Kolundan yaralanan G.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, şahıs ise kaçtı. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.