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Tarlalara suyun ulaşması için çalışıyorlar

Yaz aylarında artan çiftçillik faaliyetlerinin aksamaması ve tarlalara su ulaşması için ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

DÜZCE 11.06.2021, 09:34
Tarlalara suyun ulaşması için çalışıyorlar

Yaz aylarında artan çiftçillik faaliyetlerinin aksamaması ve tarlalara su ulaşması için ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

Düzce’de yaz aylarında artan çiftçilik faaliyetlerinin aksamaması için ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Düzce Sulama Birliği ekipleri tarlalarda sulamanın azalmaması için çalışmalar yapıyor. Özellikle Çilimli ve Konuralp bölgelerinde başlayan çeltik ekimi için sulama kanallarında çalışmalar yapılıyor. Kırık olan kanallar onarılırken, otların sardığı kanallarda iş makineleri ile temizleniyor. Ekiplerin yaz boyu çiftçilerin sorun yaşamaması için çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.
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