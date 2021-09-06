Tarımsal kalkınma projesi başlıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği alanında toprak analizi yapılmasının ardından arazinin sürüm işlemine başlandı. Proje ile şiddet mağduru kadın ve sosyal yardım alan ailelere de istihdam sağlanacak.

Düzce Belediyesi SOGEP hibe desteği programı kapsamında birçok iştirakçisiyle Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği alanında bitki ekim aşamasına geldi. Geçtiğimiz aylarda arazinin yerini belirleyen ve 20 dönüm arazinin yabani ot temizliğinin yapıldığı alan, fide dikimi için hazırlanmaya başladı. Sürümü yapılan arazide ardından bitki fidelere getirilecek ve alana dikim başlayacak. Arazi üzerinde Düzce Üniversitesi’nin teknik desteği ile tıbbi adaçayı, melisa, nane, tıbbi kekik, safran, salep ve biberiye bitkilerinin yetiştirilecek.

Düzce Belediyesinin sosyal sorumluluk ve Düzce’de nitelikli ürünler yetiştirerek katma değer oluşturmak amacıyla başlattığı projede 15 şiddet mağduru kadın ve 15 sosyal yardım alan aileye kalıcı istihdam sağlanmış olacak.