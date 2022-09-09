Tarımsal atıkların değerlendirilmesi alanında rol model

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı’nda, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite olarak katma değerli çalışmalar yürüten Düzce Üniversitesi, çevre alanında özellikle tarımsal atıkların değerlendirilmesi konusunda yaptığı çalışmalarla bölgeye rol model oluyor.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiler aldı. Rektör Sözbir’i bilgilendiren DÜTAGAM Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut ile Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan ve Doç. Dr. Çağlar Akçay, merkez bünyesinde yılın ikinci tıbbi ve yenilebilir mantar (İstiridye) hasadını gerçekleştirdiklerini, tarımsal atıkların değerlendirilmesi ve nihai ürüne dönüşmesi noktasında bölge halkına yönelik örnek çalışmalar hayata geçirdiklerini ifade etti. Diğer yandan da Ar-Ge faaliyetleri için projeler hazırlayarak hem ürün bazlı hem de teknolojik gelişmelerle çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tıbbi ve yenilebilir mantarlardan Şitaki (Shiitake) yetiştirilmesinin ardından, bu kez de buğday sapı, çeltik kavuzu, kayın talaşı, fındık zürufu, fındık budama atıkları ve filtre kahve atıkları olmak üzere, altı farklı tarımsal atıktan çeşitli oranlarda kombinasyonlar oluşturarak İstiridye (Pleurotus ostreatus) mantarı yetiştirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Süleyman Korkut, ilk defa kahve posası atıklarından mantar üreterek ülkemizde bir ilke daha imza attıklarına dikkat çekti.

Uluslararası patent başvurusunda bulunulacak

Bölgede tarımsal faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ve hiçbir ekonomik değeri olmayan, çevresel problemlere yol açan tarımsal atıkları, tıbbi ve yenilebilir mantarlar gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürdüklerinin altını çizen Prof. Dr. Süleyman Korkut, fındık budama atıklarından mantar üretimine yönelik uluslararası patent başvurusunda bulunacaklarını söyledi. Ayrıca ihtisaslaşma faaliyetlerinde de fındık zürufundan mantar üretimi konusunda DÜTAGAM Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Akçay’ın da yer aldığı “Pleurotus ostreatus Mantarı Yetiştiriciliğinde Kullanıma Uygun Bir Kompost Bileşimi” adlı patent başvurusunun, Samsun’da düzenlenen Uluslararası Buluş Yarışması’nda (ISIF’22) gümüş madalya kazandığını sözlerine ekledi.

DÜTAGAM bünyesinde tıbbi ve yenilebilir mantarlar dışında; peyzaj ve tarımsal alanlarda kullanılmak üzere toprak için son derece faydalı olan tarımsal kompost gübre ve malç üretimi gerçekleştirildiği bildirildi. Fındık zürüfu ve dalları başta olmak üzere bölgenin önemli tarımsal atıkları, Düzce Üniversitesi yemekhane artıkları, biçilmiş çimler ve hayvan gübresi ile karıştırarak bitkisel menşeli katı organik gübre ve tarımsal kompost gübre ürettiklerini belirten yetkililer bu ürünlerin çeşitli zararları olduğu bilinen ve fiyatı giderek artan kimyasal gübrelere önemli alternatifler olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Merkez bünyesinde fındık dalları, mısır sapları ve çeltik kavuzlarından farklı ebatlarda renkli ve doğal olarak üretilen malç materyallerinin, peyzaj ve tarım alanlarında toprak neminin korunması, zararlı yabancı otların baskı altına alınması gibi faydaları olduğu belirtilerek estetik amaçlarla kullanıldığı ifade edildi.

Ziyarette mantar hasadı da gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin tarımsal atıklardan katma değerli ürünler üretme konusunda bölgesine rol model olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini vurguladı.