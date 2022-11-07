Tarımın paydaşları birlikte hareket etmeli

i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, fakülte çalışmaları ve araştırma laboratuvarlarını yerinde inceledi. Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, sürdürülebilir bir tarım için tarımın tüm paydaşlarının birlikte hareket ederek çalışması gerektiğini söyledi.

İbn-i Sina Meslek Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesini gezdi. Öğrencilere ilk olarak “Tarımın ve Tarım Eğitim-Öğretiminin Önemi”, “Ziraat Fakültelerinin Çalışma Alanları”, “Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Kuruluşundan Bugüne Olan Gelişimi, Akademik Kadrosu ve Teknik Altyapısı” konularında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz tarafından sunum gerçekleştirildi.

Sunumda tarımın ve tarım eğitim-öğretiminin önemine vurgu yapan Öztemiz, özellikle küresel iklim değişikliği ve pandemi süreciyle birlikte tarım ve gıda güvenliğinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını ve sürdürülebilir bir tarım için tarımın tüm paydaşlarının birlikte hareket ederek çalışması gerektiğini dile getirdi.

Sevcar Öztemiz’in konuşması sonrasında bölüm başkanları bölümlerinin amacı, çalışma alanları, bölüm mezunlarının iş imkanları konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir’in de konuşma yaptığı ziyarette, sağlıklı beslenmenin insanların bedensel ve mental sağlığı için önemli olduğuna vurgu yapıldı. Prof. Dr. Şerif Demir, konuşmasında bitkilerin sağlığa olan faydaları hakkında da bilgilendirme de bulundu.

Program sonunda kısa bir değerlendirme konuşması yapan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seyfettin Demirer, tarım alanının gelişmesi için kamu kurumların desteklerini esirgemediğini, verilen bu destekler ile Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yapılacak iş birliğinin önemine vurgu yaparak, yetkililere teşekkür etti.

Sunumlar sonrasında misafir öğrencilere, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarları ve uygulama serası gezdirilerek bu alanlarda yapılan faaliyetler hakkında teknik bilgiler verildi. Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.