Tarım akademisi genç çiftçilerin yetişmesine ön ayak olacak

Düzce Belediyesi, bünyesinde kurduğu Tarım Akademisi tarım öğrencilerine uygulama alanı sağlayacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün öncülüğünde hazırlanan modern tarım çalışmaları, Mergiç Mahallesi’nde bulunan 121 dönümlük alanın tarımsal kalkınma merkezi olarak düzenlenmesi ile başlamıştı. Alanda dezavantajlı kadınların istihdam edilmesi ve tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi devam ederken tarım sektörüne destek sağlanması ve genç çiftçilerin teşvik edilmesi konusunda önemli bir mesafe kat edildi. Vali Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Milli Eğitim Müdürlüğü için hazırlanan tarımsal iş birliği protokolünün imzalarını attılar.

Düzce’de bünyesinde Tarım Bölümü de barındıran İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 121 dönümlük tarımsal kalkınma merkezinden faydalanması amacıyla hazırlanan protokolle öğrenciler ilk etapta 3 yıl boyunca uygulamalı eğitim alma fırsatı bulacak. Protokole taraf olan Düzce Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile BELTUR A.Ş. protokolde yer alan yükümlülükleri öğrencilerin tarımsal faaliyetlerle uğraşmasını ve hasat edilen ürünlerin pazarlanması konusunda destek sağlayacak.

“Genç çiftçiler bizi stratejik alanda öne taşıyacak”

Başkan Özlü, Türkiye’de tarım potansiyelinin geliştirilmesi ve genç çiftçilerin desteklenmesi açısından yapılan çalışmayı çok önemsediğini belirterek “121 dönümlük bir alanı tarımsal faaliyetler ve üretim, hatta pazarlama çalışmalarımıza dahil ettik. Şimdi daha önemli bir işe imza atıyoruz. Lisede tarım bölümünde eğitim alan gençlerimize bir uygulama alanı kazandırıyoruz. Alanda çocuklarımızın ihtiyacı olan tohum, fidan, araç, gereç ve ekipman konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Tarım ülkemizin en önemli 5 stratejik ihtiyacından birisidir. Buna destek sağlamak bizim için gurur ve mutluluk vericidir. Valimiz başta olmak üzere tüm taraflara bu protokol vesilesiyle teşekkür ediyorum” dedi.