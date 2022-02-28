Tarihten gelen lezzetin son durağı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kentin vizyon ve geleceğini geliştirip gastronomi turizminin oluşturularak tanıtılması amacıyla açtığı Mutfak Sanatları Merkezi’nin (MSM) akademi bölümü de açılıyor.

Tarihi 3. yüzyıla dayanan onlarca etnik kökenin yaşadığı Düzce’nin yemek kültürünü gelecek nesillere aktarmak için MSM Akademi’yi faaliyete geçiyor. Akademi hem kendi mutfağının hem de seçkin turizm işletmelerinin şefi olmak isteyenlere kapılarını açıyor.

1 Mart Salı günü açılacak olan MSM Akademi, iki ay boyunca haftanın her günü yeni aşçı adaylarıyla tencereleri kaynatacak. Aylık olarak belirlenecek eğitim programına katılmak isteyenler, istedikleri yemek grubuna katılabilme imkânını bulabilecek. Eğitimler Eylül ayından itibaren uzun soluklu olarak 6 ila 8 aylık programlarla gerçekleştirilecek. Ünlü şeflerin de katılacağı eğitimlerde kursiyerler hem öğrenecek hem de geleceklerine ufuk açacak.

Düzce Üniversitesi ile de protokol anlaşmasına giden MSM Akademi, akademik eğitimlerin temelini Gastronomi bilimine dayandıracak.

Düzce’nin gastronomi geleneği yaşatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika Programlarının yanı sıra alanında uzman ve ünlü şeflerin de katılımıyla gerçekleşecek olan farklı atölye programlarına ev sahipliği yapacak olan akademi, Türkiye’de ve Dünya’da Gastronomi turizmine olan eğilimin artması üzerine gelişen kültüre uyum sağlanması için yeni şefler yetiştirecek.

Akademide Türk ve Düzce mutfağının gastronomi geleneğini yaşatmak, uluslararası mutfağın Düzce’de bilinirliğini sağlamak ve özellikle genç şef adaylarının istihdamına destek vermek amacıyla, hem teorik hem de pratik eğitimler verilecek. Düzce’nin coğrafi işaretli lezzetlerinin yanı sıra etnik kökenlerin kendine has yemekleri de akademide şef adaylarına öğretilecek ve lezzetlerin gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.