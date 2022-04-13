Tarihi dokuya uygun yapılar inşa edilecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kentin vizyonunu kattığı değer projelerinden biri olan Cedidiye Meydan Projesi derme-çatma yapıların yıkılmasıyla başladı.

Anıtpark-Millet Bahçesi- İstanbul Caddesi ve Cedidiye meydanını bir bütün haline getirecek olan Cedidiye Meydan Projesinin ilk etabı başladı. Geçtiğimiz günlerde tasviye edilen dükkanların ardından Düzce Belediyesi ekipleri halk arasında "derme-çatma" olarak adlandırılan yapıların çevresinde güvenlik önlemi alarak yıkım çalışmalarına başladı.

Vizyon projelerinin bir yenisi olan Cedidiye Meydan Projesinde elini taşın altına koyan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilk olarak alanda mülk sahibi olan vatandaşlarla önce tek tek ardından toplantılarla projenin Düzce’ye katacaklarını anlattı. Yaşanan sürecin ardından yapılan anlaşmalarla projenin startı verildi.

"Şehir kimliği kazandırıyoruz"

14 bodrumlu olmak üzere toplam 20 dükkanın olacağı, Cedidiye Caminin 1999 yılında yıkılan minareleri ve caminin revizyonu ile meydanın düzenlenmesini kapsayan projenin başlamasının Düzce için önemli bir adım olduğunu kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Kentin kimliğini aslına uygun hale getirmek ve daha cazip hale gelmesi için projeler üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Cedidiye Meydan Projemiz de bunlardan biridir. Millet Bahçesi ve Kent Estetiği Projeleri ile bütünleşerek şehre ahenk katacağına inanıyoruz. Bugün derme çatma yapıları kaldırıyoruz ve ardından da meydanda yapacağımız camimize uygun binayı inşa edeceğiz” diye konuştu.

Minareler de yenileniyor

“Kronik sorunları tek tek çözüyor, Düzce’mizi güzelleştiriyoruz” diyen Özlü “İlin kronik sorunlarının yanı sıra kalbine de estetik dokunuşlar yapıyoruz. Bir kenti yaşanabilir bir hale getiriyoruz. Camiye uygun binaların yanı sıra caminin minarelerini de tenekeden kurtaracağız. Projemiz tamamlandığında şehrin kalbinde muazzam bir bütünlük ve estetik oluşacak” dedi.