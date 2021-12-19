DÜZCE (İHA) – Üçköprü İlkokulu ve Ortakulu’nu ziyaret eden Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, öğrencilerle sohbet etti.

Okul ziyaretlerini sürdüren İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, sorunları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alıyor. Bu kapsamda Üçköprü köyüne giden Kırbaç, ilkokul ve ortaokulu ziyaret etti. Sınıfları gezen Kırbaç, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere derslerle ilgili sorular soran İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, aynı zamanda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiği konusunda da hatırlatmalarda bulundu.