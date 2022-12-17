Talim ve Tashih-i Huruf kursu tamamlandı

İ Huruf hizmet içi eğitim programı tamamlandı. 12 hafta devam eden kursun sonunda 16 din görevlisi sınava girdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cami ve Kur’an kursu hizmetlerini yürüten personelin bilgi, beceri ve formasyonlarını geliştirmek, Kur’an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur’an-ı Kerim’i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla Düzce Müftülüğü bünyesinde Talim ve Tashih-İ Huruf Hizmet içi eğitimi yapıldı. Düzenlenen ve 12 hafta boyunca devam eden kurs sonunda katılımcılara bitirme sınavı yapıldı. 16 din görevlisinin katılımıyla düzenlenen bitirme sınavında komisyon karşısına çıkan görevlilerin tamamı kurs bitirme belgelerini Müftü vekili Talha Demirkaya, ADRB Vaizi Dr. Bayram Aktaş ve Uzman İmam-Hatip Bekir Gülbahar’ın elinden aldı.