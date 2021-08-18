Suyu kesmeden sorunu çözdüler

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Çoban mevki Ankara istikametinde içme suyu hattında meydana gelen soruna müdahale ederek kentin suyunu kesmeden sorunu çözdü. Yetkililer patlayan borudan akan suların alt geçide zarar vermediğini bildirdi.

Çoban Kavşağı Ankara istikameti üzerinde meydana gelen içme suyu hattında yaşanan arıza kısa sürede çözüldü. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak hattın sorunlu bölgesini tespit etmek için su kaçağı dinleme cihazı ile inceledi. Hattın sorununun tespit edilmesinin ardından yolda kazı çalışması yapıldı. Karayolları ve polis ekipleri D-100 karayolu Ankara istikameti Çoban köprülü kavşak girişinde güvenlik önlemleri aldı. 500’lük içme suyu borusunda yaşanan patlağa anında müdahale eden ekipler, çalışmanın bitmesinin ardından yolu trafiğe açtı. Diğer taraftan yetkililer patlayan borudan dolayı akan suların alt geçitte sorun oluşturmayacağını bildirdi.