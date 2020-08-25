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Sürücüler hız yapmasın diye kesiciler yapıldı
AZMİMİLLİ MAHALLESİ’NDE CADDE VE SOKAKLARINDA HIZ YAPAN SÜRÜCÜLERİN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN DÜZCE BELEDİYESİ EKİPLERİNCE HIZ KESİCİLER YAPILDI. MAHALLE GENELİNDE ARTIK SÜRÜCÜLER HIZ YAPAMAYACAK
DÜZCE 25.08.2020, 10:51
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DÜZCE (İHA) –Düzce’de Azmimilli Mahallesi’nde cadde ve sokaklarında hız yapan sürücülerin önüne geçebilmek için Düzce Belediyesi ekiplerince hız kesiciler yapıldı. Mahalle genelinde artık sürücüler hız yapamayacak.
Azmimilli Mahallesi’nde cadde ve sokaklarda sürücüler hız yapmaya başladı. Bunun üzerine vatandaşlar Düzce Belediyesi’nden bölgede önlem almasını istedi. Ekipler bölgede yapılabilecek çalışmaları belirlemesinin ardından Azmimilli Mahallesi’ne bağlı cadde ve sokak üzerinde hız kesiciler yaptı. Yapılan çalışmanın ardından mahalle halkı Düzce Belediyesi’ne teşekkür etti.
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