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Sürücüden şüphelenen jandarma araç içinde uyuşturucu yakaladı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolü sırasında durdurdukları araçta sürücünün hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı. Aracın paspas altına ve ses sistemine saklanan esrar ele geçirildi.

DÜZCE 16.05.2021, 21:03
Sürücüden şüphelenen jandarma araç içinde uyuşturucu yakaladı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolü sırasında durdurdukları araçta sürücünün hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı. Aracın paspas altına ve ses sistemine saklanan esrar ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gümüşova ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte tam kapanma tedbirleri kapsamında yol uygulama noktası oluşturdu. Ekipler durdurdukları bir araçta sürücünün hareketlerinden şüphelenerek araçta arama yaptı. Yapılan aramada, arka paspas altına ve ses sistemine saklanmış Kubar esrar maddesi yakaladı. Sürücü M.Y. ve yolcu olarak bulunan K.Ü. ile R.M.’ye uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapan jandarma ekipleri ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan 10 bin 407 TL idari para cezası uyguladılar.
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