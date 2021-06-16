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Süper besin Çilimli’de filizlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde geçtiğimiz günlerde proje amaçlı dikimi yapılan siyah pirinç filizlenmeye başladı. Düzce topraklarında verimli olduğu görülen çeltiğin yüzde 90 oranında alınması tahmin ediliyor.

DÜZCE 16.06.2021, 11:19
Süper besin Çilimli’de filizlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde geçtiğimiz günlerde proje amaçlı dikimi yapılan siyah pirinç filizlenmeye başladı. Düzce topraklarında verimli olduğu görülen çeltiğin yüzde 90 oranında alınması tahmin ediliyor.

Buğdaygiller familyasının en ilginç üyelerinden biri diyebileceğimiz siyah pirinç, tam da adı gibi simsiyah ve güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle "süper besin" olarak biliniyor. Son zamanlarda üretimi artmaya başlayınca, Düzce’nin Çilimli ilçesinde de geçtiğimiz günlerde ekimi yapıldı. Çilimli Belediyesi tarafından oluşturulan alanda dikimi gerçekleştirilen çeltik, Düzce topraklarının verimi sonrasında filizlendi. Dikim yapılan alanının büyük bir bölümünde filizlenme oluşurken, yüzde 90 oranında verim alınması bekleniyor.

Siyah pirincin içinde beyaz pirinçte olduğu gibi demir, besim lifi, protein ve karbonhidrat bulunuyor. Ayrıca siyah pirinçte magnezyumda yer alıyor. Böylelikle beyaz pirinçten daha çok fazla fayda sağlıyor. B1, B2, ve E vitaminleri bakımından da zengin olan siyah pirinç, Düzce’de verimli olduğu görülürse yaklaşık 10 dekarlık alanda dikim yapılması bekleniyor.
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