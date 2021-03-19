Suluboya semineri ve workshop etkinliği gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Suluboya Semineri ve Workshop” etkinliği öğrencilerin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nejla Özmen’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte davetli konuşmacı Resim Öğretmeni Nagehan Kutlu Beyhan, suluboya sanatı ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Suluboyanın tarihçesi ile sunumuna başlayan Nagehan Kutlu Beyhan, malzeme bilgisi, suluboya yöntemleri olan; sulu yöntem, kuru yöntem, ton üstü ton, renkle kaplama uygulaması ve poşat teknikleri ile efektler hakkında bilgi vererek öncü ve çağdaş ressamların eserleriyle sunumuna devam etti. Detaydan bütüne ilerleyen realist suluboya çalışmalarını da katılımcılarla paylaşan Beyhan, sonrasında programın workshop bölümüne geçti. Fırçanın tutumu, boya seçimi, hangi tekniklerin kullanımıyla ilgili örnek uygulama da gerçekleştiren Nagehan Kutlu Beyhan, Düzce Üniversitesi öğrencilerinden gelen soruları cevaplayarak sunumunu sonlandırdı.