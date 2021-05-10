banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar

Sulama sezonu başlıyor

Düzce Ovası Sulama Birliği Birlik Başkanı Abubekir Uzgur, sulama kanallarına Mayıs ayı başında su verileceğini belirterek sulama kanallarına yaklaşılmamasını istedi.

DÜZCE 10.05.2021, 15:13
Sulama sezonu başlıyor

Düzce Ovası Sulama Birliği Birlik Başkanı Abubekir Uzgur, sulama kanallarına Mayıs ayı başında su verileceğini belirterek sulama kanallarına yaklaşılmamasını istedi.

Uzgur yaptığı açıklamada “2021 yılı sulama mevsiminin yaklaşması sebebiyle 15 Mayıs tarihleri arasında Çiftlik regülatöründen ana kanal, yedek kanal ve tersiyer kanallarına su verilmeye başlanacaktır. Ana kanal, yedek kanal ve tersiyer kanallarına su verileceği tarihten itibaren yaklaşmak can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir” ifadelerinde bulundu.
Yorumlar (0)
17°
açık