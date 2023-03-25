Şükran teyze ile masal saatini çocuklar çok sevdi

DÜZCE(İHA) –Hayırsever Şükran Öney Şenkardeşler, minik öğrencilerle masal saatinde buluştu. Şükran Öney Şenkardeşler, Anaokulu öğrencilerine “Kırmızı Başlıklı Kız’’ masalını anlatarak kitap hediye etti.

Evvel Zaman İzinde Projesi dahilinde Şükran Öney Anaokulunda, Şükran Öney Şenkardeşler tarafından öğrencilere “Kırmızı Başlıklı Kız“ adlı masalı anlatıldı. Küçük bir kız ile kurt arasındaki olaylara dayanan bir Avrupa halk masalı olan hikayeyi, Şükran teyze büyük bir zevkle dinleyen minik öğrenciler farklı bir gün yaşadılar.

Öğrencilerin heyecan ve ilgiyle dinlediği Masal sonrası Şükran Öney tarafından tüm çocuklara masal kitabı hediye edildi.

Okul Müdürü Emine Taşlı “Sıcacık bir sevgi akışının yaşandığı günde, tüm detayları titizlikle planlayan Evvel Zaman İzinde Proje koordinatörü Özge Çeltek öğretmenimize Düzce’miz için değer arz eden hayırsever büyüğümüz Şükran Öney Şenkardeşler’e, değerli öğretmenimiz Nermin Kayıkçı’ya tüm öğrencilerimize çok teşekkür ederiz’’ dedi