Son Dakika
Su üstünde resim yapmayı öğrendiler
DÜZCE(İHA) –Düzce Şehit Ufuk Baysan İlkokulu öğrencileri “Su üstünde resim nasıl yapılır” dediler ebru atölyesini incelediler.
DÜZCE 24.12.2022, 10:09
DÜZCE(İHA) –Düzce Şehit Ufuk Baysan İlkokulu öğrencileri “Su üstünde resim nasıl yapılır” dediler ebru atölyesini incelediler.
Şehit Ufuk Baysan İlkokulu öğrencileri Gençlik Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezini gezerek incelediler. Gönüllü gençler tarafından merkezde ağırlanan öğrenciler “Su üstüne nasıl resim yapılır” dediler, Ebru atölyesini deneyimlediler. Çeşitli oyunlar oynayarak hoş vakit geçirip, merkezi tanıdılar.