Stres, öfke, kaygı ve iletişim eğitimi verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Akçakoca ilçesinde yurtlarda görevli personele stres, öfke, kaygı yönetimi, sağlıklı iletişim becerileri, gençlik döneminde karşılaşılabilecek ruhsal sorunlar, gençlere yaklaşım, psikolojik ilkyardım eğitimi verildi.

Gençlerin ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığının artırılması amacıyla Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen eğitim çalışmalarına Akçakoca’da devam edildi. Akçakoca Kredi Yurtlar Kurumunda görev yapmakta olan personellere Psikolog Hatice Günler ve Psikolog Merve Kelleci tarafından eğitim verildi.

Verilen eğitimde stres yönetimi, öfke yönetimi, kaygı yönetimi, sağlıklı iletişim becerileri, gençlik döneminde karşılaşılabilecek ruhsal sorunlar, gençlere yaklaşım, psikolojik ilkyardım ve gerekli yönlendirmenin yapılabilmesi adına ildeki psikososyal destek kaynaklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.