Stanttan elde edilen gelirle elektrikli motor alındı

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilen Düzce Otları Bereket Festivalinde açtıkları stant üzerinden elde edilen gelirle alınan elektrikli motorlarla iki özel gereksinimli bireyin sevinmesini sağladı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, belediyenin gülen yüzü olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların her an yanlarında olmaya ve gönül belediyeciliğinin örneklerini sergilemeye devam ediyor. Evde bakım, öz bakım hizmetleri başta olmak üzere sıcak yemek hizmeti, hasta yatağı, akülü ve tekerlekli sandalye destekleriyle vatandaşların ihtiyaçlarını giderme çalışmalarına aralıksız devam eden müdürlük, 2-5 Haziran tarihleri arasında kent meydanında düzenlenen Ot festivalinde stant kurarak, müdürlük personelleri tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünlerin satışını gerçekleştirdi.

Sosyal sorumlulukla farkındalık oluşturan ve sosyal belediyeciliğin örneklerine bir yenisini ekleyen Müdürlük, elde edilen gelirle engelli vatandaşların kullanımına uygun çift kişilik elektrikli motor alımı gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman’ın da katıldığı teslim töreni duygusal anlara sahne oldu. Mergiç Mahallesinde ikamet eden Selim Yikit’e teslim edilmesini sağlayan ekipler, Yikit’in kullandığı eski motorun da eksiklerinin giderilmesini sağlayarak yeniledi.

Ekipler, yenilenen ve eksikleri giderilen diğer motoru ise Körpeşler Mahallesinde ikamet eden minik Erva’ya teslim ederek bir kez daha yüzleri güldürmeyi başardı.