Standard Profilden, kariyerin cinsiyeti yoktur mesajı

Toplumsal cinsiyet eşitliğine büyük önem veren ve buna yürekten inanan Standard Profil’de, bünyesindeki tüm yönetim birimlerinde ve fabrikalarındaki kadın çalışanlar bu ideali temsil ediyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini grubunun temel stratejilerinden biri olarak belirleyen ve bu doğrultuda tüm faaliyetleri şekillendiren Standard Profil, bu yıl 8 Mart’ta mesajını ‘Kariyerin Cinsiyeti Yoktur’ olarak belirledi ve bu mesajı güçlü bir şekilde verdi. Standard Profil, bünyesinde çalışan her kadının her alanda yaşama değer katarak bu ideali temsil ettiğine inanırken, bu vizyonunu bir sloganın ötesine de taşıyarak hayata geçiriyor. Standard Profil, her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıyor ve tüm faaliyetlerini bu doğrular ışığında yürütüyor.

Kadın çalışanlarının ve kadın liderlerin, şirketlerine çok büyük değer kattığını ifade eden Standard Profil Türkiye Operasyonları Genel Müdürü Afşin Dakiki şunları söyledi; “Şirketimizde, her departmanda ve her fabrikamızda çalışan çok sayıda kadın çalışanımız olduğunu söylemekten büyük gurur duyuyoruz. Her kadın çalışanımız, daha iyi bir gelecek için ilham veren, toplumsal cinsiyet eşitliğinin en güçlü örneklerini temsil ediyor, attıkları her adımla muazzam bir fark yaratıyor, organizasyonumuzu güçlendiriyor ve destekliyorlar. Standard Profil Grubu olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha da hakim olacağı bir dünyanın oluşması için çabalarımızı hiç ara vermeden sürdüreceğiz.”