Standard Profil 23 Nisan’ı sergi ile kutluyor

Standard Profil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı resim sergisiyle kutluyor. Online resim sergisine dünyanın dört bir yanından çocuklar katılabiliyor.

Her yıl Standard Profil çalışanlarının çocuklarının katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özelinde gerçekleştirilen resim sergisi, bu yıl “Hayatına değer katan hayvan dostun” temasıyla online olarak tüm çocukların katılımına açıldı. 23 Nisan için tiyatro oyunu ve değişik aktiviteler düzenleyen Standard Profil, bu önemli günü pandemi nedeniyle son iki yıldır online resim sergisi ile kutluyor. Sergiye, Standard Profil dünya çapındaki fabrikalarından, yüzlerce minik sanatçıdan resim gönderilmesi planlanıyor.

Standard Profil, dayanışma sergisine katılan her çocuk için UNICEF’e bağış yapılacak. Standard Profil Online Resim Sergisi’nin etkinliğini artırmak ve daha fazla çocuğa destek ulaştırmak için sergiye katılım, 5 Mayıs’a kadar mümkün olacak.

Eserlerinin sergide yer almasını isteyen minik sanatçılar, 5 Mayıs’a kadar yaptıkları resimleri, fotoğraflarıyla birlikte yerel İnsan Kaynakları ekiplerine iletecekler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklarının yaptığı birbirinden güzel resimleri içeren online sergiyi, 19 Mayıs tarihinden itibaren Standard Profil kurumsal sosyal medya hesaplarından görebileceksiniz.