DÜZCE (İHA) – Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezinde bulunan boks kursunda sporcuların gelişimi için turnuva düzenlendi. Turnuvaya 60 sporcu katılım sağladı.

Düzce’de çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, spor faaliyetlerine de devam ediyor. Bu çerçevede Gençlik Merkezinde turnuvalara hazırlık ve gençlerin kaynaşmalarını sağlamak amacı ile boks turnuvası gerçekleştirildi. Antrenör Aslan Doğan tarafından gerçekleştirilen boks turnuvasına 60 sporcu katılım sağladı. Sporcuların gelişimi için düzenlenen turnuvada dereceye girenlere kupaları verilirken, diğer sporculara ise katılım belgeleri verildi.