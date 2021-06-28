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Sporcuları Başkan Şahin uğurladı

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Konya’da düzenlenecek King of Kings Profesyonel Kickboks S¸ampiyonlar Gecesi karşılaşmalarına uğurladı.

DÜZCE 28.06.2021, 10:53
Sporcuları Başkan Şahin uğurladı

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Konya’da düzenlenecek King of Kings Profesyonel Kickboks S¸ampiyonlar Gecesi karşılaşmalarına uğurladı.

Kaynaşlı Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks Sporcuları, Belediye Başkanı Birol Şahin tarafından uğurlandı. 10 sporcu King of Kings Profesyonel Kickboks Şampiyonlar Gecesinde Düzce’yi temsil edecekler.

Belediye Başkanı Şahin, tüm sporculara başarılar diledi.
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